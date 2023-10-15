نادي النوبة بالسويس يحصد ذهبية وفضية في بطولة الجمهورية للكونغ فو

تمكن لاعبو نادي النوبية الرياضي، من الحصول على ميداليتين في بطولة الجمهورية للكونغ فو، التي أقيمت بالقاهرة، وانضم لاعبين من الفريق إلى منتخب مصر.

ذهبية وفضية لنادي النوبة في بطولة الجمهورية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن لاعبي فريق نادي التوبة للكونغ فو، قد تمكنوا من الحصول على ميداليتين؛ إذ حصل اللاعب سعد عبدالله عبد الله، الميدالية الذهبية، وزميله يوسف أحمد ناصر، الميدالية الفضية، وانضما لمنتخب مصر، وذلك في بطوله الجمهورية الرسمية مرحله تحت ١٤ سنة بنين للكونغ فو، التي أقيمت لمدة ٣ أيام بصالة حديقة المدفعية في القاهرة.

وحصلت منطقة السويس على الترتيب الرابع في بطولة الجمهورية، وتضمن إعلان مديرية الشباب والرياضة حصول منطقة السويس على ترتيب عام رابع على مستوي محافظات الجمهورية، في إنجاز كبير لمنطقه السويس للكونغ فو.

«الشيمي» يهنئ نادي النوبة الرياضي ومنطقة السويس للكونغ فو

من جانبه، تقدم عادل الشيمي، مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، بخالص التهاني لنادي النوبة الرياضي بالسويس، ومنطقة الكونغ فو بالسويس، على الإنجاز.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.