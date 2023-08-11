مركز شباب المدينة بالسويس يحصد 30 ميدالية في بطولة الكونغ فو

حصل مركز شباب المدينة، بمحافظة السويس، على المركز الأول، على مستوى الجمهورية، في بطولة الكونغ فو، وفاز بكأس البطولة، ليتقدم عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب، بمحافظة السويس بالتهنئة للمشاركين في المسابقة ولمجلس إدارة لمركز على هذا الإنجاز.

حصد 27 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية

وكان فريق من لاعبي الكونغ فو، من مركز شباب المدينة بحي الأربعين بمحافظة السويس، شارك في بطولة الجمهورية التي أقيمت في محافظة الإسماعيلية، وتمكن لاعبي مركز المدينة بمختلف الأعمال من حصد 27 ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية خلال البطولة.

وأجريت البطولة في جو تنافسي وحماسي من مختلف فرق المحافظات، وتمكن الشباب والنشء بركز شباب المدينة بمحافظة السويس، من حصد أكبر عدد من الميداليات الذهبية بجانب الفضية وحصل على المركز الأول والفوز بكأس البطولة.

ومن جانيه تقدم عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، بالتهنئة لمركز شباب المدينة، لافتا إلى أن البطولات والمسابقات المختلفة للشباب والنشء، يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالنشء والمواهب والعمل على تنميتها في مختلف المجالات، الثقافية والعلمية والدينية والتكنولوجية والرياضية والفنية وغيرها من المجالات.