زلزال أفغانستان.. 3 هزات تضرب البلاد خلال أسبوعين

شغل ‎زلزال أفغانستان وسائل الإعلام مؤخرا، بعد أن وصلت شدته إلى 6.3 درجة غرب أفغانستان، الأحد، بعد أكثر من أسبوع على ضرب زلزالين قويين وهزات ارتدادية أودت بحياة آلاف الأشخاص، وسوت قرى بأكملها بالأرض في المنطقة نفسها.

أين كان مركز ‎زلزال أفغانستان؟

في الوقت ذاته علقت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على ‎زلزال أفغانستان قائلة: «إن مركز الزلزال الأخير يقع على بعد نحو 34 كيلومترا خارج هزات، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، وبعمق 8 كيلومترات تحت السطح»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

أكثر من 100 مصاب في زلزال أفغانستان

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية، أن شخصين لقيا حتفهما بينما استقبل مستشفى هرات الإقليمي، أكثر من 100 مصاب في زلزال أفغانستان.

وأشار رئيس فريق الإغاثة في حالات الطوارئ بولاية هرات، إلى أنه حتى الآن تم الإبلاغ عن مصرع شخص واحد وإصابة نحو 150 آخرين.

توقعات بزيادة الضحايا الناجمة عن زلزال أفغانستان

وأعداد الضحايا الناجمة عن زلزال أفغانستان قابلة للزيادة، نظرا لعدم الوصول إلى جميع المناطق المتضررة، وأوقعت هزتين أرضيتين في السابع من أكتوبر قرى بأكملها بالأرض في هرات، في واحدة من أكثر الزلازل تدميرا في تاريخ البلاد الحديث، وكان أكثر من 90% من المواطنين الذين لقوا حتفهم قبل أسبوع من النساء والأطفال، بحسب مسؤولي الأمم المتحدة.

وكان مركز الزلزال في منطقة زندا جان، حيث لقي 1294 شخصا مصرعهم وأصيب 1688 آخرين، ودمرت كل المنازل، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وأدى الزلزال الأول والهزات الارتدادية ثم زلزال ثانِ بقوة 6.3 درجة الأربعاء إلى تسوية قرى بالأرض، وتدمير مئات المنازل المبنية من الطوب اللبن، التي لم تكن قادرة على تحمل مثل هذه القوة.