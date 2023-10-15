تفاصيل زلزالين قويين ضربا أفغانستان صباح اليوم.. 20 دقيقة تفصل بينهما

تعرضت أفغانستان، صباح اليوم الأحد، لزلزالين قويين، ضربا غربي البلاد، أحدهما بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، والآخر بقوة 5.6 درجة، دون الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار حتى الآن.

عمق زلزال أفغانستان الأول

ووفقا لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، فإن عمق زلزال أفغانستان الأول، بلغت 10 كيلومترات، مشيرا إلى ان بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 36 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من ولاية هرات غرب البلاد.

وكانت مدينة هرات، تعرضت، الأسبوع الماضي، لزلزال، بلغت قوته 6.3 درجة درجة على مقياس ريختر، ولاية هرات الواقعة غرب أفغانستان، ما أسفر عن مصرع أكثر من 2000 شخص.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال أفغانستان الأول، وقعت كذلك على مسافة 293 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة مشهد شمال شرق إيران.

20 دقيقة فاصل زمني بين الزلزاليين

وبعد زلزال أفغانستان الأول بـ20 دقيقة، ضرب زلزال ثان بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، نفس المنطقة، بعمق 10 كيلومترات، فيما أشار المركز الأوروبي لرصد الزلازل، إلى أن البؤرة وقعت شمال ولاية هرات، على مسافة 26 كيلومترا.

وأضاف المركز الأوروبي، أن بؤرة زلزال أفغانستان الثاني، وقعت كذلك على مسافة 306 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة مشهد الإيرانية.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، قدرت قوة زلزال أفغانستان الثاني بـ5.4 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 27 كيلومترا شمال هرات.