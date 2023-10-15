‎أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة 2024.. غدا إعلان القائمة المبدئية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس السبت 14 أكتوبر، عن إغلاق فتح باب طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، ومعها، ينتظر الجميع إعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات، والتي ستعلن غدًا الاثنين 16 أكتوبر، ثم ستبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطعون، حتى إعلان القائمة النهائية، تستعرض «الوطن» أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة، بحسب تقديم طلبات الترشح للهيئة.

وأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسة هم:

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ويعد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي هو أول مَن تقدم بطلب الترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد أن قدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة ووكيلها، الأوراق والمستندات والتزكيات والتأييدات اللازمة لقبول طلب الترشح.

ووصل عدد تأييدات المرشح عبدالفتاح السيسي إلى مليون و130 ألفا و105 تأييدات من المواطنين، و424 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران

وتقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 أكتوبر، وقبلت الهيئة الأوراق بعد حصوله على 30 نموذج تزكية من أعضاء مجلس النواب.

المرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة

وتقدم عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بأوراق ترشحه إلى الهيئة يوم 9 أكتوبر، وذلك بعد حصوله على أكثر من 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب، وهو شرط أساسي لقبول طلب الترشح.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

وآخر أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة هو المرشح المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وتقدم بأوراق ترشحه يوم 13 أكتوبر، وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن حازم عمر حصل على 68 ألفا و71 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري.