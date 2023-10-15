المرشح الرئاسي فريد زهران يزور مطرانية المنوفية بأشمون.

زار المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران وعدد من أفراد حملته، الأنبا بنيامين مطران المنوفية، أثناء زيارته لمحافظة المنوفية، استهلالًا لجولاته الانتخابية، بحضور القمص بولا مسؤول التواصل ووكيل المطرانية، وعدد من قساوسة وقمامصة إبراشية المنوفية، إذ دارت النقاشات حول الوضع الراهن بشكل عام، والانتخابات الرئاسية بشكل خاص.

المشاركة الإيجابية

وطلب فريد زهران من القساوسة، حث أبناءهم من الشباب على المشاركة الإيجابية في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بغض النظر عن انحيازاتهم أو ميولهم السياسية، كما تطرق الحديث للأوضاع في غزة، وخطورة دعاوى تهجير الفلسطينين على أمن وسيادة البلاد، فضلًا عن تهديدها للقضية الفلسطينية ذاتها.

وأكد الحضور ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد المخططات التي تحيط بالمنطقة بشكل عام، وبمصر على وجه الخصوص.

زيارة مطرانية المنوفية بأشمون

حضر اللقاء النائب أحمد القناوي، نائب رئيس حزب العدل وأشرف حلمي مدير الحملة الانتخابية وجيهان عطا، أمين المواطنة بحزب العدل، وعمرو فاروق مراد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووائل كمال، نائب أمين المواطنة بحزب العدل وحسن ضاحي، عضو لجنة التنظيم بالحملة.