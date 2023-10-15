«مستقبل وطن» بالشرقية: العقيدة المصرية ثابتة تجاه القضية الفلسطينية

علق خالد جزر، عضو أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، على التصعيد العسكري في غزة، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية تتعامل مع إدارة الأمور بحكمة، وبما يحافظ على الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين في التمسك بأرضهم، تحت سيادة فلسطينية تامة.

خالد جزر: مصر دولة قوية وذات سيادة

وقال عضو مستقبل وطن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مصر رفضت مرور رعايا أمريكيين من معبر رفح، إلا باتفاق شامل ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالينا في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن مصر دولة ذات سيادة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجلى ذلك واضحا في رسائل حفل تخرج الكليات العسكرية، واستعراض معدات نصر أكتوبر، وحديث الرئيس عن تمسك مصر بنصرة القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة ودعمهم.

وتابع خالد جزر: «غير مقبول لأي كائن من كان أن يهمش أو يقلل من الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية على مر العصور، واختلاف الأزمة، وكان وما زال الرأي واحد والعقيدة ثابتة لا تتغير، مهما كانت الضغوط أو المساومات الخارجية، واليوم مصر تثبت أنها دولة ذات سيادة في عهد الرئيس السيسي، وهو ما تجلى واضحا عندما أعلنت مصادر أمنية مصرية مطلعة، أننا رفضا مرور رعايا أمريكيين من معبر رفح غزة إلى مصر، إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة».

إطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين

وأشاد «جزر» بتوجيه الرئيس السيسي بإطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم؛ إذ ضمت القوافل 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة، بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية، من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

واختتم عضو أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، حديثه قائلا: «نتفق مع سياسة قاداتنا وحكومتنا بالتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار».