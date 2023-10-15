حزب الجيل: قرارات مجلس الأمن القومي تتفق مع موقف مصر إزاء القضية الفلسطينية

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية انعقاد مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم؛ لاستعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الدعوة لانعقاد المجلس توضح خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا البطل الصامد في غزة وتداعياتها على الأمن والسلام والاستقرار في منطقتنا العربية، منوها بأن المجلس أوكل إليه الدستور إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها.

الأمن القومي المصري

وأضاف «الشهابي» في بيان، أن مجلس الأمن المصري يختص كذلك بتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، لافتا إلى أنه يختص كذلك بتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.

وأكد أهمية انعقاد مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي لمواجهة كل هذه الأخطار، موضحا أن القرارات التي أصدرها مجلس اليوم تتفق مع كل القرارات التي اتخذتها مصر منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية والهجوم الوحشي للطائرات الإسرائيلية على المدنيين العزل في غزة وباقي مناطق فلسطين الغالية، مؤكدًا أن قرارات القيادة السياسية المصرية أكدت تعاملها مع تداعيات العدوان الإسرائيلي وأنها القائدة لمحيطها العربي وأن رئيس مصر هو زعيم العرب بلا منازع.

مصر مفتاح الأزمة

وأشاد ناجي الشهابي بالقرارات التي أصدرها مجلس الأمن القومي، منوها بأنها أكدت أن مصر مفتاح الأزمة وأن الحل لابد أن يتم من خلالها، مرحبًا بقرارات مجلس الأمن القومي بمواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.