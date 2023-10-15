تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة بني سويف

انطلقت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة بني سويف، من خلال عدة منافذ متنقلة للبيع، عبارة عن سيارات نصف نقل محملة بالسلع، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، التي يجرى تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

تخفيضات تصل لـ25% في المبادرة

واصطفت السيارات بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، محملة بكميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية، ضمن مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية بالمحافظة، التي تشمل «سكر، وزيت، وجبن، ومكرونة، وأرز، وسمن»، وغيرها من السلع الغذائية، بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

وأوضح المهندس وصفى عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة بني سويف، أنه جرى بالفعل بدء تطبيق تخفيض أسعار السلع الغذائية بالمحافظة، بالتعاون مع شركة لايف للتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، من خلال عمل تخفيضات على أسعار جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، والتي تشمل: السكر، والأرز، والجبن والألبان، والفول، والعدس، والمكرونة، وزيت الخليط، بنسبة 25%، من خلال البيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة في قرى ومراكز بني سويف، وأيضا عن طريق معرض الشركة.

محافظ بني سويف: انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطنين

وخلال تصريحات صحفية، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على المبادرة خلال تفقده لها، اليوم، والتي تنفذها الحكومة، ومردودها الإيجابي على المواطنين، خاصة في ظل ما تشهد بلدان العالم من أزمات اقتصادية وصراعات دولية وإقليمية، ما يجسد وبشكل عملي وقوف القيادة السياسية وانحيازها الدائم للمواطنين، والعمل على رفع الأعباء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الأساسية.