حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنشر قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ونشرت عبر صفحتها الرسمية، أن مجلس الأمن القومي حريصًا على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بأكملها

وكتبت الصفحة الرسمية عنوان «أمن مصر خط أحمر»، واستكملت: «نعيش أوقاتًا حاسمة ومحفوفة بالتحديات.. وفي ضوء التطورات الأخيرة في فلسطين، يحرص مجلس الأمن القومي على تحقيق الأمن والاستقرار في مصر والمنطقة بأكملها.. نحن نؤمن بأن السلام والاستقرار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار و التعاون الدولي والجهود المشتركة.. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ ستة قرارات هامة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

قرارت اجتماع مجلس الأمن القومي

واستعرضت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي قرارت اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، وهي كالتالي:

1- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

2- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

3- التشديد على أنَّه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

4- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

5- تأكّيد أنَّ أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

6- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.