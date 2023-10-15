بلينكن: على إسرائيل احترام الكرامة الإنسانية وتفادي سقوط أرواح المدنيين

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما أسماه بـ«الهجوم من حماس»، حتى لا يتكرر هذا الأمر.

وأضاف «بلينكن»، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الأحد، أن «الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل الدفاع عن نفسها مهمة، ويجب أن تحترم القيم، مثل الكرامة الإنسانية، وأن تتخذ التدابير الاحتياطية اللازمة لتفادي سقوط أرواح المدنيين».

وتابع الوزير الأمريكي بقوله: «ذهبت إلى 6 دول في المنطقة، بعد أن غادرت إسرائيل، وهي الأردن والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، والآن أزور مصر».