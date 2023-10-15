اجتماع مرتقب بين بلينكن وولي العهد السعودي في الرياض

قال مسؤول أمريكي، إنّ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الرياض، اليوم الأحد، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز».

ويلتقي بلينكن بالأمير محمد بن سلمان في اليوم الرابع من أكبر جولة يقوم بها حتى الآن في الشرق الأوسط، منذ توليه منصب وزير الخارجية.

وبدأ بلينكن هذه الجولة، يوم الخميس، في إسرائيل، معبرًا عن تأييد واشنطن الكامل لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط في حربها، كما زار الأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات.