رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«التضامن» تعلن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

كتب:

محمد سامي الكميلي
12:42 م | السبت 07 أكتوبر 2023
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لقرابة 5.2 مليون أسرة، بواقع 22 مليون شخص أولى بالرعاية، إذ أعلنت عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة قدرها 15%.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، التي وجه بها يوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر لعام 2023، خلال افتتاحه العديد من المشروعات الخدمية بمحافظة بني سويف في قرية سدس الأمراء.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، سيكون خلال أيام تحديدا يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، لافتة الوزارة بأن هذه الزيادة تعد الثانية خلال هذا العام، موضحة أن الزيادة الأولى كانت في مارس 2023 بزيادة قدرها 25%، مؤكّدة في بيان لها، أنَّه حتى الآن خلال العام الحالي زادت معاشات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 40%.

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنَّه من المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه، إضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.  

اقرأ المزيد:

اعرف إجراءات الحصول على معاش «تكافل وكرامة» بعد الزيادة

«المالية» تشرح تفاصيل رفع دعم «تكافل وكرامة» من 5 مليارات إلى 35 مليار جنيه

«التضامن»: 31 مليار جنيه قيمة دعم «تكافل وكرامة» خلال 2023 لـ22 مليون مستفيد

رابط التسجيل في تكافل وكرامة 2023.. هل تُصرف بالزيادة؟

وزيرة التضامن: انخفاض الأمية بنسبة 47% بفضل برنامج «لا أمية مع تكافل»