«التضامن» تعلن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لقرابة 5.2 مليون أسرة، بواقع 22 مليون شخص أولى بالرعاية، إذ أعلنت عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة قدرها 15%.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، التي وجه بها يوم السبت الموافق 16 من شهر سبتمبر لعام 2023، خلال افتتاحه العديد من المشروعات الخدمية بمحافظة بني سويف في قرية سدس الأمراء.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، سيكون خلال أيام تحديدا يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، لافتة الوزارة بأن هذه الزيادة تعد الثانية خلال هذا العام، موضحة أن الزيادة الأولى كانت في مارس 2023 بزيادة قدرها 25%، مؤكّدة في بيان لها، أنَّه حتى الآن خلال العام الحالي زادت معاشات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بنسبة 40%.

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنَّه من المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4,8 مليار جنيه، إضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.