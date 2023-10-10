«التضامن»: صرف معاش تكافل وكرامة بزيادة 15% الأحد المقبل

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاشات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يوم الأحد المقبل، الموافق 15 أكتوبر 2023، متضمنة الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 16 سبتمبر الماضي، خلال زيارته لمدنية بني سويف لافتتاح عدة مشروعات قومية.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، بلغ عددهم 22 مليون مواطن، بواقع 5.2 مليون أسرة، وهذا يأتي تحت مظلة توفير الحماية الاجتماعية للأشخاص الأولى بالرعاية والأسر الأشد احتياجا.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي لها، أن زيادة معاش برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15% هذا العام، هي الثانية، مشيرة إلى أن الأولى كانت في شهر مارس، وبواقع 25% زيادة، وبهذا زادت قيمة المعاش خلال عام 2023 بنسبة 40%.

طرق صرف معاش تكافل وكرامة

وعن طرق صرف تكافل وكرامة شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الطرق والوسائل التي تمكن المواطن من صرف قيمة الدعم النقدي، التي تتمثل في:

- منافذ فوري.

- الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت.

- مكاتب البريد.