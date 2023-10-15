محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد من خبراء «الحرير الطبيعي» بدولة الهند

التقى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بوفد من الخبراء في مجال إنتاج الحرير الطبيعي بدولة الهند، على هامش مشاركتهم بالملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، في مقر مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة الخارجة، بحضور إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين والمستثمرين المعنيين.

بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الحرير

وقال محافظ الوادي الجديد، في تصريحات صحفية له، إنه جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الحرير، والتوسع في المبادرة التي أطلقتها المحافظة لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعي.

خطة عمل لإنتاج الحرير

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أنه جرى الاتفاق على وضع خطة عمل للبدء في الخطوات التنفيذية، لتطوير وتوطين صناعة الحرير بالمحافظة، بالاستعانة بالخبرات الهندية المتميزة في هذا المجال، وتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية اللازمة للنهوض بصناعة الحرير.