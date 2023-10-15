محافظ الوادي الجديد يفتتح فعاليات الملتقى الثالث للتمور المصرية

شارك مركز بحوث الصحراء في الملتقى الثالث للتمور المصرية بالوادي الجديد، والذي افتتحه اللواء محمد سليمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد بمشاركة محافظي أسوان، والمنوفية، وشمال سيناء، ومطروح وحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أساتذة البحوث والجامعة والخبراء والمنتجين والمصدرين والمزارعين والشركات والبنوك والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، حرص المركز على المشاركة ضمن فعاليات الملتقى لعرض اهم مخرجات ونتائج البحوث التطبيقية التي تهدف إلى رفع إنتاجية التمور والمكافحة الحيوية لآفات النخيل، وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بالواحات المصرية.

توفير شتلات الخضر والفاكهة للمزارعين والمستثمرين

وأضاف أن دور المحطات البحثية للمركز بالوادي الجديد وسيوة وتوشكى وبالوظة يكمن في توفير العديد من شتلات وفسائل النخيل العالية الإنتاج، في ظل خطة الدولة لزراعة 5 ملايين نخلة، بالإضافة إلى توفير شتلات الخضر والفاكهة للمزارعين والمستثمرين.

حضر الملتقي كل من الدكتور محمد حمدي عمار، المشرف الفني على المحطات البحثية للمركز، والدكتور حسام شومان مدير مركز التنمية المستدامة لموارد الوادي الجديد، إذ أوضحا أن دور المحطات أيضا إنتاج وصناعة زيت الزيتون علاوة على إنتاج الكمبوست الزراعي من مخلفات النخيل وتجربة إنتاج الازولا كبديل أعلاف أخضر صديق للبيئة عالي القيمة الغذائية ومنخفض التكلفة.

وأضاف أن المركز يساهم في ادخال وزراعة البطاطا البيضاء والكاسافا تحت ظروف الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير الأسمدة الحيوية والعضوية للمزارعين في ظل نهج الزراعة العضوية النظيفة بالمحافظة، في ضوء اتجاهات الدولة للحفاظ على التوازن البيئي ورفع الكفاءة الإنتاجية للاراضي.