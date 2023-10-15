أعداد تزكيات وتأييدات مرشحي الرئاسة 2024 قبل نشر القائمة المبدئية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدا، القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية وفقا للجدول الزمنى للسباق الرئاسي بحسب قرار الهيئة، رقم 4 لسنة 2023.

وكانت الهيئة أعلنت عن أسماء المرشحين أولا بأول منذ فتح باب تلقي طلبات الترشح إذ كانت بداية تلقى طلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح اللجنة أبوابها وفقا للجدول الزمنى المقرر في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري.

مَن هم مرشحو الرئاسة 2024؟

تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه للرئاسة في اليوم الثالث من فتح باب الترشح عن طريق وكيله المستشار محمود فوزي، الممثل القانوني ورئيس حملته الانتخابية، وحصد المرشح الرئاسي 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب ومليون و130 ألف تأييد تقريبا من المواطنين.

وفي اليوم الرابع من فتح باب الترشح تقدم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بأوراق ترشحه، بعد أن حصد 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وفي اليوم الخامس لفتح باب الترشح تقدم المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بأوراق ترشحه بعد حصوله على 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وفي اليوم التاسع، تقدم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بأوراقه ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات بعد حصد 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب و67 ألفا و71 تأييدا.