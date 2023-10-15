دار الكتب والوثائق تطلق مشروع «الجمهورية الجديدة وتوثيق نصر أكتوبر»

نظمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتضمن الاحتفال الإعلان عن مشروع الجمهورية الجديدة وتوثيق حرب أكتوبر، وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

احتفالات أكتوبر

وقال الدكتور أسامة طلعت نحتفل بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبفضل بطولات جنودنا البواسل نحيا مطمئنين، بعد أن «أصبح لنا درع وسيف»، كما قالها من قبل الرئيس السادات، مشيرا إلى أن ما قدمه الرجال من بطولات ستبقى مشكاة تضيء لنا جيلنا بعد جيل، ونصب أعيننا ونحن نسير على خطى بناء الجمهورية الجديدة.

توثيق الشهادات الحية

وأعلن «طلعت» عن إطلاق دار الكتب والوثائق القومية المشروع القومي لتوثيق الشهادات الحية لأبطال حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف، انطلاقا من كون دار الكتب والوثائق هي ذاكرة الأمة، موضحا: ويهدف مشروع التوثيق القومي لحرب أكتوبر إلى توثيق شهادات أبطال الحرب توثيقا رسميا، وذلك لحفظ بطولات ضباط وجنود مصر وتأكيدا على انتصار الجيش المصري وتضحياته في أهم معركة خاضها الجيش المصري في العصر الحديث.