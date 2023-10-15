«الشباب والرياضة» بالإسكندرية تستعد لإطلاق مبادرة «بشبابها».. إنزل شارك

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية، اللقاء التحضيري لتدشين حملة «بشبابها» في المحافظة، لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت شعار «إنزل شارك صوتك فارق».

وشهد تدشين المبادرة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وسوف تنطلق الحملة بجميع أنحاء عروس البحر الأبيض المتوسط .

وعى وثقافة الشباب

من جهتها، قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المديرية حرصت على عقد الاجتماع التحضيري لتدشين الحملة بمكتبها، في ديوان عام المديرية، بحضور منسق الحملة بالإسكندرية عيد العقاري، وهيئة مكتب الحملة.

وخلال الاجتماع، جرى عرض رؤى وأفكار الشباب خلال المرحله المقبلة، مؤكدة أن هذا الفكر الواعى والمستنير من شباب الإسكندرية يؤكد مدى ثقافة ووعى الشباب، وعلهمم بأهمية المشاركة الفعلية في الاستحقاقات الانتخابية، وأهمها الرئاسية.

إنزل شارك صوتك فارق

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن اللقاء التحضيري شيء يدعو للتفاؤل بحماس الشباب، والحرص على التعبير عن رأيهم وحقهم الأصيل في المشاركة السياسية، والتأكيد على دورهم التوعوي في حث أقرانهم على ممارسة حقهم في المشاركة السياسية.

وجاء اللقاء التحضيري لتدشين حملة «بشبابها»، بحضور رحاب الزميني، مدير إدارة إعداد القادة، وجرى مناقشة خطة العمل التي تتضمن حث الشباب على النزول للمشاركة الفعلية وعدم التكاسل، والنزول يعطى إثراء للحياة السياسة في مصر، واختيار شعار الحملة «إنزل شارك صوتك فارق».