طلعت عبد القوي: الملفات كلها مفتوحة ومحل نقاش بالحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أكثر من 65 حزبا سياسيا يمثلون أيدولوجيات مختلفة، شاهدوا تجربة الحوار الوطني الفريدة وغير المسبوقة في الدولة المصرية، التي وفرت مساحة غير معهودة للديمقراطية، الكل تحدث وعرض آرائه، وكل الملفات والقضايا كانت مفتوحة ومحل نقاش.

الرأي والرأي الآخر

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء dmc» الذي يذاع على قناة «dmc»: «كان هناك نوع من أنواع الرأي والرأي الآخر، المشاركين كلهم احترموا بعضهم، والكل أثنى على آراء الآخر، وهي تجربة جديدة وأعطت انطباعا بأن هذا هو مستقبل التعددية الحزبية والمشاركة السياسية».

وتابع: «تلك المشاركة المثمرة أفرزت مجموعة من المبادئ والتوصيات، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن على نحو صريح بأنه أعطى تعليمات للحكومة بالتعامل مع كل ما يخرج من الحوار الوطني».

وقال: «هناك بعض القضايا مناقشتها كانت تمتد لـ7 و8 ساعات، ولم يكن هناك شخصنة أو أجندات، والكل كان يدلو بدلوه بشكل جيد، ولأول مرة يكون هناك حوار متعدد الأبعاد بهذا الشكل».

عمل الأحزاب السياسية

وأضاف: «تم تحديد أكثر من جلسة لعمل الأحزاب السياسية، لإزالة أية معوقات أمام عملهم، وتعديل القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية، لإعطاء مساحة أكبر للأحزاب».