طلعب عبد القوي: يجب على الأحزاب دعوة المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية

علق الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على شكر الهيئة الوطنية للانتخابات للحوار الوطني، وتثيمنها لدوره بشأن الانتخابات الرئاسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مجلس أمناء الحوار الوطني كان معني بهذا الملف، وأجرى جلسة خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية، وتم الاطلاع على دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها.

الحوار الوطني يناشد القوى السياسية بالمشاركة في الانتخابات

وتابع بأن مجلس أمناء الحوار الوطني يناشد جميع القوى الوطنية والأحزاب السياسية التي جلست على طاولة واحدة في الحوار الوطني، أن يكون لديهم دور في حث المواطنين والقوى السياسية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشار «عبد القوي»، إلى أن الحوار الوطني أكد على أن مصر بلد ديمقراطية، وشعبها حريص على ممارسة دوره في اختيار رئيسه، لذلك يدعو مجلس أمناء الحوار الوطني جميع المواطنين من مختلف الشعب المصري بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم، خاصة أنه حق دستوري للجميع.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

وخلال مؤتمر اليوم، أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم عقد اجتماع يوم 25 سبتمبر الحالي، لإعلان الجدول المنظم للعملية الانتخابية، مؤكدا أنّ الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده لاختيار رئيسه.