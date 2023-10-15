ما حكم ورث الحفيد من الجد؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم حصول أحفاده من ابنته المتوفاة على ميراث من تركته بعد وفاته، إذ أن لديه ابن وبنت على قيد الحياة؟.

فكرة الوصاية الواجبة هو جمع ألم حرمان الأب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «دي فكرة الوصاية الواجبة هو جمع ألم حرمان الأب والأم مع ألم الحرمان، يعنى أبوهم وأمهم يموتوا يبقى مينفعش نحرمهم، يبقى لازم الوصية الواجبة».

كتابة خمس التركة كوصية واجبة

وتابع: «ممكن تكتب لهم خمس التركة كوصية واجبة، وهذا أقل من الثلث، وبعدها يتم توزيع التركة على باقي الأبناء».

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