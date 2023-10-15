بلينكن: تعيين ساترفيلد لقيادة الجهود الإنسانية الأمريكية.. ويصل إلى مصر غدا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ الهدف من زيارة دول المنطقة هو الإصغاء إليها، وأن تسمع واشنطن كيف ترى الأزمة الراهنة بين فلسطين وإسرائيل، مؤكدا في نبأ عاجل، تعيين ديفيد ساترفيلد لقيادة الجهود الإنسانية الأمريكية، وسيصل إلى مصر غدا الاثنين لبدء العمل الإنساني.

بلينكن: سمعت من كل طرف أن هناك قيما مشتركة وتصميما وعزيمة

وأضاف بلينكن، في تصريحات تليفزيونية نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «سمعت من كل طرف أن هناك قيما مشتركة وتصميما وعزيمة، وغياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، وهناك رؤية نطمح إليها وهي تطبيع العلاقات بين دول المنطقة والعمل معا لتلبية تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني».

وتابع بلينكن: «حماس تتصرف بشكل مروع يؤدي إلى الإرهاب والتدمير، وهذه الرؤية لن تفعل أي شيء لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني ولبناء مستقبل أفضل للمنطقة وتفعل كل شيء لجلب الظلام الحالك الكامل».