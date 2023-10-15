فيضانات تل أبيب.. المياه تجر السيارات وتنشرها على جانبي الطريق (فيديو)

تعرضت مدينة تل أبيب لفيضانات وسيول عديدة نتيجة التساقط الغزير للأمطار، مما أدى إلى غرق العديد من الشوارع.

فيضانات تل أبيب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر، منشورات وفيديوهات تُظهر الفيضانات في تل أبيب، وتلقت التعليقات على المنشورات والفيديوهات التي تظهر تأثير الأمطار في مدينة تل أبيب.

وتظهر المشاهد المتداولة على نطاق واسع عددًا كبيرًا من السيارات المدمرة، مشابهة لحدوث فيضان في المنطقة، وتم جر هذه السيارات وانتشارها على جانبي الطريق، وقد أشار بعض المراقبين إلى أن المشاهد تم تصويرها بالقرب من قاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.