أمطار خفيفة على الإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ في الأحياء والمراكز  

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم السبت، أمطار خفيفة مع نشاط للرياح بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات مدن القناة والمحافظات الشمالية.

وشهدت مدينة الإسماعيلية سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القليلة الماضية، فيما شهد مركز ومدينة أبوصوير أمطار متقطعة عصر اليوم لم تستمر طويلا دون تأثير علي الحركة المرورية أو حركة الطرق السريعة والصحراوية.

أمطار في المحافظات

وضربت الأمطار خلال الساعات القليلة الماضية مدن دمنهور في محافظة البحيرة وكفر الشيخ فيما ضربت مدينة بورسعيد في الساعات الأولي من صباح اليوم بشكل كبير.

وأشارت بيانات الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة أن آخر صور للأقمار الصناعية أظهرت السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا والتي متوقع معها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على بعض المناطق.

ونشرت الشبكة عدة تحذيرات للمواطنين كالاتي

1- البعد وعدم ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار أو التواجد بالقرب منها لتجنب الصعق بالكهرباء.

2- تقليل سرعة السيارات بحد أقصى 60 كيلو في الساعة على الطرق السريعة والصحراوية حال سقوط الأمطار.

3- تجنب وقوف المواطنين أو السيارات أسفل اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة بسبب نشاط الرياح.

4-الإبلاغ الفوري على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ وأرقام النجدة، حال وقوع أي طارئ لسرعة التدخل العاجل.

5- مساعدة سيارات الإسعاف حال وقوع أي طارئ وتسهيل دخولها إلى موقع الحادث.

6- تجنب السير علي الطرقات في الساعات الأولى من الصباح، حال سقوط الشبورة إلاً في حالات الضرورة القصوى.