انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة زراعة مليون شجرة في الإسماعيلية

أطلقت محافظة الإسماعيلية، الأسبوع الجاري، المرحلة الثانية لمبادرة زراعة الأشجار على الطرق السريعة وأمام المدارس والطرق الزراعية ضمن الحملة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وتستهدف محافظة الإسماعيلية، بحسب البيانات الرسمية زراعة مليون شجرة، في مراكز القنطرة شرق والقنطرة غرب وفايد والتل الكبير وأبوصوير وفي الشوارع الداخلية في احياء الإسماعيلية الثلاث.

وقال اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحملة تستهدف شجرة لكل مواطن، مشيراً إلى المرحلة الأولى استهدفت داخل المدارس وحول الأسوار الخاصة بها ومراكز الشباب وحول الأسوار الخاصة بها.

زراعة طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي

ونجح مركز ومدينة فايد في الاسماعيلية في زراعة مئات الأشجار علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بطول الطريق وقرب مداخل القري كقرية سرابيوم وقرية ابوسلطان.

ووجه رئيس مركز مدينة فايد رؤساء القري بالمتابعة المستمرة وتوفير مياه الشرب للأشجار علي مدار الايام المقبلة، مشيراً إلي انه سيتم زراعة عدد آخر خلال الفترة القليلة المقبلة.

زراعة طريق «الاسماعيلية- الزقازيق»

وعلي طريق «الإسماعيلية- الزقازيق» الزراعي، نجح مركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية في زراعة عدد من الأشجار بطول الطريق بعد زراعة المرحلة الاولي خلال الشهور الماضية.