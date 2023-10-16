قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية جري تحديدها في محافظة مطروح في إطار خطة الدولة للسيطرة علي الأسعار ومواجهة جشع التجار، من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع محافظة مطروح، مما يساهم في توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق.

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة مطروح

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة مطروح منها في فروع شركة الجملة التابعة لوزارة التموين ومن خلال الإتفاق مع بعض التجار في مراكز ومدن المحافظة الثمانية وإليكم خريطة الأماكن بالتحديد وهي كالتالي:

- المعرض اللوجستي للسلع والمواد الغذائية في مدينة مرسى مطروح.

- فتح الله ماركت بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

- فضل جملة ماركت وسط مدينة مرسى مطروح.

- البرهومي جملة ماركت وسط مدينة مرسي مطروح.

- المالكي جملة ماركت شرق مرسى مطروح.

- أولاد حماد جملة ماركت وسط مرسى مطروح.

- مكه جملة ماركت غرب المدينة.

نسبة التخفيضات على السلع الغذائية في مطروح

وعقب الإعلان عن أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في محافظة مطروح، أكدت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نسبة التخفيضات خلال المبادرة تسجل 20% عن الأسواق، وطرح جميع السلع الأساسية وغيرها كالزيت والسكر والأرز والسمن والشاي والدقيق الحر.