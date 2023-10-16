«حياة كريمة» تنتهي من تجهيز مجمع خدمات السلام.. يخدم 4 قرى و34 نجعا

انتهت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» من فرش وتجهيز مجمع الخدمات الحكومية بقرية «السلام» بمركز دار السلام، إذ جرى فرش وتجهيز المجمع، تمهيدا لبدء تقديم خدماته للمواطنين، وذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية للبدء في تشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية التي تم الانتهاء منها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المنفذة بالمرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة سوهاج.

المجمع يقدم خدماته لـ98 ألف نسمة

أوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لـ«الوطن»، أن مجمع خدمات السلام يخدم 98 ألف نسمة، إذ يقدم خدماته لـ4 قرى تابعة، و34 نجعا، مضيفا أنه اطمأن على جاهزية المجمع من كافة النواحي تمهيدًا لبدء العمل.

إجراءات لعمل مجمع الخدمات

وشدد محافظ سوهاج على ضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل المجمعات الخدمية وبمحيطها والاهتمام بتنسيق الموقع العام بها ومنع تواجد أي نوع من الإشغالات بالمجمعات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، فضلا عن تمهيد الطرق من وإلى المجمعات الخدمية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين لتلقي الخدمة في سهولة ويسر.