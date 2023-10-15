جامعة سوهاج تحتفل بتخرج طلاب الدفعة 13 بكلية التمريض

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج طلاب الدفعة 13 بكلية التمريض، التي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالكلية، في قاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غني عبد الناصر، عميد الكلية، والدكتورة أمينة ثابت، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نور الهدى مصطفى، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نادية صالح، مدير المعهد الفني للتمريض، وكيل الكلية للدراسات العليا، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وأولياء أمور الخريجين.

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الخريجين

وفى بداية كلمته، قدم رئيس الجامعة، أطيب التهاني القلبية لأبنائه خريجي كلية التمريض، لاجتيازهم مرحلة مهمة من حياتهم، بعد أن بذلوا قصارى جهودهم طوال سنوات الدراسة الجامعية، موجها التحية والشكر لأولياء الأمور على ما قدموه من تضحيات وتعب كُلل بالنجاح المستحق، مقدما شكرا مماثلا لإدارة الكلية المتميزة، لحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها، من أجل تخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوى من المهارة والخبرة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وهنأ الدكتور عبد الناصر ياسين، خريجي الدفعة 13، بمناسبة احتفالهم بتخرجهم، الذي يمثل تتويجاَ لجهودهم ومشوارهم التعليمي الملئ بالتحديات، متمنيا لهم مزيدا من النجاح خلال مسيرتهم العملية بالقطاع الطبي.

الجامعة تسعى لتوفير احتياجات العملية التعليمية

وأكدت الدكتورة غني عبد الناصر، أن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتوفير احتياجات العملية التعليمية كافة، واستحداث البرامج والمقررات الدراسية، وأيضا دعم ورعاية الطلاب وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم الأخلاقية والمهنية، اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعات الطبية والصحية.

جدير بالذكر، أن الحفل تضمن عددا من الفقرات الغنائية، وردد خريجو الكلية قسم التخرج.

وفي نهاية الحفل، كرم رئيس الجامعة، الطلاب أوائل الكلية، والمتميزين والخريجين.