السياحة: ورش عمل «خامات صديقة للبيئة» بداية من 21 أكتوبر

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتنسيق مع إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالوزارة، عن عقد محاضرات وورش العمل بعنوان «خامات صديقة للبيئة»، كل يوم أربعاء من كل أسبوع بداية من21 أكتوبر الجاري حتى 15 نوفمبر المقبل وذلك بجامع السلطان حسن.

اشتراطات المحاضرات

وأضافت الوزارة في منشور، جرى تعميمه على كل العاملين بوزارة السياحة والآثار، أن تلك الدورات مخصصة للعاملين بالوزارة شريطة أن يتوافر بهم الاشتراطات التالية وهي :

- أن يكون من العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى.

- ألا يكون حصل على ذات التدريب من قبل.

- موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

البيانات المطلوبة

وأشارت الوزارة إلى ضرورة استيفاء الراغبين في الحصول على تلك المحاضرات وورش العمل البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على الرابط التالي: وملء الاستمارة المرفقة :https://forms.gle/SCi6hSb3rwf1bvSG8، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي training@mota.gov.eg، موضحا بها خانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه يوم 18 أكتوبر الجاري.