افتتاح البرنامج التدريبي لمديري المستشفيات والإدارات الصحية في البحيرة

افتتح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، البرنامج التخصصي الإداري، الخاص بدعم وتطوير الأداء المؤسسي لقيادات الصف الأول من مديري المستشفيات والإدارات الصحية، على مدار 3 أشهر، بواقع محاضرتين شهريا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف الدورات التدريبية التي تخدم العاملين بالقطاع الصحي، في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

أولى محاضرات البرنامج التدريبي

وجاءت المحاضرة الأولى بعنوان «مكافحة الفساد المؤسسي - الأخطاء الشائعة في تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالمنشئات الصحية».

وجرى خلال المحاضرة، استعراض دعوة الرئيس السيسي إلى تبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الموافق 9 ديسمبر عام 2014، من مقر هيئة الرقابة الادارية، وانتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد - المشكّلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014- من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها .

عنوان المحاضرة الثانية في تدريب مديري المستشفيات

وجاءت المحاضرة الثانية، بعنوان «التواصل الفعال وحوكمة الإجراءات»، وشملت الهياكل التنظيمية والعلاقات الوظيفية، وتعريف الحوكمة بأنها مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة، وتحقق مجموعة من المبادئ كالعدل والشفافية والمساواة.

وأوضحت المحاضرة أن الحوكمة تبدأ في ممارساتها، من خلال بناء نظام حوكمة متكامل، وبتحديد السلوكيات التي تخدم مصالحها، وحثّ القادة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.