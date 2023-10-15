تحصين 39 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، تحصين 39 ألفا و280 طائرا ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحصين 39 ألفاا و280 طائرا ضد الأمراض الوبائية

وقال «بشار»، في بيان له، إنّه جرى تحصين 39 ألفا و280 طائرا، بواقع 35 ألفا و280 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور جرى تحصين بأجر عدد 4 آلاف طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور، فضلا عن تطهير سوق واحد، وعدد 3 رياشات.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أنّه جرى سحب 114 عينة ما قبل البيع من 8 مزارع، بإجمالي 35 ألفا و500 طائر، ومنح 14 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظاً على الثروة الداجنة، وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر الجاري، بمتابعة الدكتور علي عبد السلام شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام السيد علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظا على الثروة الداجنة، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.