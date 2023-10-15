أستاذ بجامعة القدس: إسرائيل تحاول امتصاص غضب العالم بسبب انتهاكاتها ضد الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إنّ إسرائيل ما زالت تهدد وتقصف فلسطين ولم تتنازل عن تهديداتها وأهدافها، مشددًا على أنها تحاول امتصاص غضب العالم وانتقادات أصدقائها على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

إسرائيل تهدد باقتحام غزة بريًا

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء DMC»: «وزير الحرب ورئيس الوزراء يهددان بعملية برية ودخول غزة بريا، والموقف العربي يرفض الخطط الإسرائيلية بإنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول الطوق».

وتابع رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس: «العرب لم يشتروا البضاعة الأمريكية فيما يتعلق بحل القضية الفلسطينية على حسابهم، كما أن إسرائيل تقوم بتهجير قطاع غزة وتحاول تدميره، ولكن الضغط العربي والدولي والمظاهرات التي انطلقت في دول عربية كثيرة بما فيها الشقيقة مصر، كلها عوامل تؤثر على صناعة القرار داخل الاحتلال، حتى يتراجع عن تفكيره».