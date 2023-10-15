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نوال الزغبي تحتفل بتحقيق أغنية «فخامة معاليك» 12 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

كتب:

ياسمين محمود
11:45 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
نوال الزغبي

نوال الزغبي

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق أغنية «فخامة معاليك» 12 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

أغنية «فخامة معاليك» من كلمات الشاعر خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

كلمات أغنية فخامة معاليك

وتقول كلمات الأغنية: فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدودن أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله.

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