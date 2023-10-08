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نوال الزغبي تحقق 10 ملايين مشاهدة بأغنية فخامة معاليك في 12 يوما

كتب:

ياسمين محمود
10:32 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
نوال الزغبي

نوال الزغبي

حققت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، 10 ملايين مشاهدة بأغنية ⁧‫«فخامة معاليك‬⁩» بعد 12 يوما من طرحها على اليوتيوب.

أغنية فخامة معاليك

أغنية فخامة معاليك من كلمات الشاعر خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية: فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدودن أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله.

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