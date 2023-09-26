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نوال الزغبي تطرح أغنية «فخامة معاليك»

كتب:

محمود الرفاعى
07:10 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
نوال الزغبي

نوال الزغبي

طرحت اللبنانية نوال الزغبي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «فخامة معاليك» على طريقة الفيديو كليب حصريا على اليوتيوب.

تفاصيل أغنية نوال الزغبي

وعادت نوال الزغبي بأغنية «فخامة معاليك» لتقديم الأغنية الخليجية، إذ جاءت باللهجة الخليجية السهلة والقريبة من الجمهور، وجاء اللحن إيقاعيا سريعا.

فور طرح أغنية فخامة معاليك، تصدر اسم نوال الزغبي التريند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في لبنان ومصر وبعض الدول العربية، كما تخطى هاشتاج فخامة معاليك حاجز 36 مليون مشاهدة على التطبيق العالمي تيك توك.

كليب فخامة معاليك لنوال الزغبي

فيديو كليب فخامة معاليك حمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

أغنية فخامة معاليك من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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