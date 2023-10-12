«فخامة معاليك» للفنانة نوال الزغبي تحقق 11 مليون مشاهدة على «يوتيوب»

حققت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي 11 مليون مشاهدة بأغنية ⁧‫«فخامة معاليك‬⁩» بعد أسبوعين من طرحها على «يوتيوب»، التي تصدرت بها قوائم البحث وتريند «يوتيوب».

صناع أغنية فخامة معاليك

أغنية فخامة معاليك للفنانة نوال الزغبي، من كلمات الشاعر خالد قرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

أغنية فخامة معاليك

وتصدرت أغنية «فخامة معاليك» المركز الاول في لبنان بأغاني top ten وتقول كلمات الأغنية: «فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدودن أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله».