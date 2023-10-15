حكاية أكبر مبنى في الكرة الأرضية.. يسكنه 30 ألف شخص ومقاوم للزلازل

مصمم من طراز فريد، يبهر كل من تقع عينه عليه من ارتفاعه الشاهق، الذي يصل نحو 212 مترًا وما يقرب من 65 طابقًا، يُطل على منظر رائع لبحيرة مائية، مجهز لخدمة سكانه، الذي يعتبر واحدا من أهم الإنجازات التي حققتها الصين خلال عام 2005، والمصنف ضمن أكبر مبنى في العالم، المعروف باسم «مدينة البحر الداخلية».

يسأل الكثير عند رؤية المبنى عن كيف يمكن أن ينعم السكان بالأمان داخله، وهل يسع المصعد الكهربائي لحمل هذا العدد من السكان، فضلًا عن حركاتهم وتنقلاتهم بداخله، ومتى تم بناؤه وما هي المميزات التي تميزه؟.

معلومات عن أكبر مبنى ضخم في العالم

يقع المبنى الأكبر في الكرة الأرضية في مدينة هانجتشو الصينية، يُعرف باسم مدينة البحر الداخلية، كما أنه يعتبر منتجعا فاخرا في منجم قديم، يصل ارتفاعه نحو 212 مترًا، كما أنه يتكون من 65 طابقًا ويتسع لحوالي 30 ألف شخص، وفق موقع«ديلي ميل» البريطانية.

أسواق تجارية ودور عرض سينمائية

جرى الانتهاء من بناء أكبر مبنى سكني وترفيهي في العالم عام 2005، كما تبلغ مساحته نحو 54 ألف متر مربع، فضلا عن اعتباره أكبر ناطحة سحاب.

المبنى الضخم الذي أبهر الجميع في شتى بقاع العالم، له العديد من المميزات التي تجعله منفردًا عن غيره، فهو مجهز على أعلى مستوى لخدمة الإنسان من جميع الجهات، كما إنه يحتوي على محلات وأسواق تجارية، بخلاف عدد هائل من المطاعم والصيدليات.

المبنى مقاوم الزلازل

ومن الناحية الترفيهية فيضم المبنى الضخم، دور عرض سينمائية، بخلاف المصاعد الكهربائية التي صممت خصيصا لحمل أكثر من 30 ألف شخص كل يوم.

لا تعتبر تلك المميزات التي يتميز بها أكبر مبنى في الكرة الأرضية، فمن بين مميزاته أيضا أنه مقاوم للزلازل حتى 9 مقياس ريختر، كما جرى تطويره من قبل شركة «إندي هوم».