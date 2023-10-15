بكاء رانيا وعمرو محمود ياسين بعد تكريم والدهما

كرم المسرح القومي منذ قليل، اسم الفنان الراحل محمود ياسين بحضور رانيا محمود ياسين، وشقيقها عمرو، وزوجها الفنان محمد رياض، ونجلها، والفنان محمد أبو داوود، والكاتب محمد الغيطي، والفنان إيهاب فهمي.

ودخلوا أولاد محمود ياسين، فى حالة من الانهيار التام، عقب استلامهم تكريم والدهم.

وبدأ الحفل بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية «موتسارت وبيتهوفن» يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز.

ويقام التكريم تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

وعرض أثناء برنامج الحفل؛ فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين.