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وصول رانيا محمود ياسين وشقيقها عمرو لتكريم والدهما بالمسرح القومي

كتب:

أحمد عبد الرحمن
09:39 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
محمود ياسين

محمود ياسين

يقام حاليا حفل تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين بحضور رانيا محمود ياسين، وشقيقها عمرو، وزوجها الفنان محمد رياض، ونجلها، والفنان محمد أبو داوود، والكاتب محمد الغيطي، الفنان إيهاب فهمي.

وبدأ الحفل بعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية «موتسارت وبيتهوفن» يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت.

ويقام التكريم تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين. ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.

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