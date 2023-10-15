تكريم نبيلة عبيد في نادي سبورتنج بالإسكندرية (صور)

شاركت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مجموعة صور أثناء تكريمها من نادي سبورتنج بالإسكندرية.

وعلقت نبيلة عبيد على الصور قائلة: «أحلى الأوقات بتكون بين الأصدقاء والمحبين.. تشرفت بتكريمي من نادي ليونز سبورتنج الإسكندرية وتسلمي شارة النادي في حفل أندية الليونز في مصر والعالم.. سعيدة بالتكريم وبانضمامي لصرح كبير في العمل الاجتماعي والإنساني.. مساؤكم سعيد رغم كل الأحداث الحزينة التي نعيشها في كل العالم العربي».

نبيلة عبيد تضامن مع القضية الفلسطينية

وأعربت الفنانة نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن حزنها الشديد لما يحدث في فلسطين من اعتداءات من جيش الاحتلال، وسقوط عدد كبير من الضحايا من بينهم أطفال أبرياء، داعية أن ينصر الله على الاحتلال.