نبيلة عبيد: صوتي في الانتخابات للرئيس السيسي «رجل الإنجازات»

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد تأييدها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتاخابات المقبلة، مؤكدة أن صوتها سيذهب بالتأكيد لـ«رجل الإنجازات»، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها في مصر خلال السنوات الماضية.

وتابعت نبيلة عبيد في تصريحات لـ«الوطن»: «الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الكثير لمصر حيث شهدت في السنوات الماضية تغيرات كثيرة من تطورات وإنجازات في كل المجالات تحسب له».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلبية لنداء الشعب.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة بمجرد إعلان الرئيس السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وللاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.