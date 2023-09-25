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نبيلة عبيد تطالب الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة: «رجل الإنجازات»

كتب:

ياسمين محمود
10:25 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

طالبت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مرحلة التطور التي تبناها في مصر خلال السنوات الماضية. 

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن» إنها تؤيد الدعوات المطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مضيفة: «عن نفسي سأنزل وأنتخبه وأعطيه صوتي، وسأظل أقول إنه رجل الإنجازات، فمصر على يديه شهدت تغييرات كبيرة تُحسب له، فهو أكثر رئيس يحب بلده وقلبه عليها». 

نبيلة عبيد: صوتي للرئيس السيسي في الانتخابات

وتابعت حديثها قائلة: «يوم الانتخابات سأكون كالعادة أول الحضور في اللجنة الانتخابية كي أعطي صوتي للرئيس عبدالفتاح السيسي».

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