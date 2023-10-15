حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي خبراء في قطاعي التعليم والزراعة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشّح عبدالفتاح السيسى خبراء فى قطاعى التعليم والزراعة، لمناقشة الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة، وتلقى المقترحات الخاصة بكل ملف، مما يُمكن من تحقيق المطالب الشعبية عقب الانتخابات الرئاسية.

وعقدت الحملة لقاءات مع عدد من خبراء التعليم، من بينهم الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد، مقرّر لجنة التعليم بالحوار الوطنى، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، والدكتورة فاتن محمد عبدالمنعم عزازى، أستاذ التخطيط التربوى وعميد بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور محمد زهران، كبير المعلمين.

وأكد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة، أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً بالغاً بتطوير التعليم، ويبذل جهوداً صادقة للنهوض بالدولة على جميع المستويات، خاصة مجال التعليم، مشيراً إلى أن لقاء الخبراء يعكس اهتمام الحملة بملف التعليم، وحرصها الكامل على الاستماع إلى جميع وجهات النظر.

وناقش وفد خبراء التعليم، أبرز التحديات التى تواجه القطاع ومقترحات للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر، فى إطار حرصهم على مصلحة الوطن، مثمّنين مخرجات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى، فى ما يخص ملف التعليم وأهمية توعية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية وممارسة حقوقهم الدستورية.

واستقبلت الحملة وفداً من نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد على خليفة، نقيب المهن الزراعية، وأشاد «فوزى» بدور نقابة المهن الزراعية الفعّال منذ إنشائها فى ستينات القرن الماضى وتوفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين، وهى النقابة التى تضم قرابة مليون مهندس زراعى، مؤكداً أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات فى سبيل النهوض بقطاع الزراعة، من بينها العمل على الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وزراعة مليون فدان، وعن طريق هذه المبادرات وصلت الأراضى الزراعية فى مصر إلى 10 ملايين فدان.

ونوه رئيس الحملة بضرورة العمل على تنظيم الندوات واللقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بحقهم الدستورى والمشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الدستورية.

وأشاد وفد «المهن الزراعية» بما قامت به الدولة من إنجازات وتنمية فى جميع القطاعات، خاصة المهن الحرفية وقطاع الزراعة والمحاصيل وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، إضافة إلى الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها، مؤكدين اعتزامهم القيام بعدد من حملات التوعية للمواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية، حيث إن النقابة ستقوم بدورها المجتمعى من خلال عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات والندوات فى مختلف المحافظات.

وتلقت الحملة خطاباً من نقابة المهن الزراعية تعلن فيه تأييدها للمرشح الرئاسى، وإطلاقها عدداً من الندوات التوعوية فى المحافظات لتوعية المزارعين والعاملين فى المهن الزراعية المختلفة، بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقوقهم الدستورية، والإنجازات التى شهدتها الدولة على مدار السنوات التسع الماضية خاصة فى القطاع الزراعى، الذى شهد تطوراً كبيراً، خصوصاً فى مجال مشروعات التوسّع الأفقى وإضافة ٣ - ٤ ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائى.

وأعربت الحملة عن تقديرها الكبير لدور نقابة المهن الزراعية منذ إنشائها فى ستينات القرن الماضى فى توفير الخدمات وتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين، وهى النقابة التى تضم قرابة مليون مهندس زراعى، وترحيبها بزيارة نقابة المهن الزراعية الممثلة لجموعهم إلى مقر الحملة، ومبادرتهم فى إقامة المبادرات التوعوية للمواطنين، خاصة المزارعين للمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى القادم.

واستقبلت الحملة وفداً من مجلس القبائل والعائلات المصرية، وثمّن المستشار محمود فوزى، دور مجلس القبائل والعائلات المصرية فى المواقف السياسية والوطنية المستمرة، وتنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التنموية والاجتماعية وللتوعية بإنجازات الدولة على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية هو مجلس وطنى هدفه توعوى وتنموى.

من جهة أخرى، ثمنت الحملة انطلاق قوافل إنسانية شاملة لأهالى فلسطين، وأكدت أنها تحمل رسالة محبة وتضامن من شعب مصر العظيم، وتضم القوافل 106 قاطرات محمّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطينى فى هذه الفترة الصعبة.