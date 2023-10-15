«العرابي»: مصر قدمت خارطة طريق يمكنها معالجة القضية الفلسطينية من جذورها

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر كانت واضحة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية في فلسطين والتي بدأت يوم السبت الماضي.

وأضاف «العرابي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بعثت 3 رسائل على 3 مستويات ولم تعن بالوضع الحالي فقط ولكن بمستقبل الأزمة والقضية الفلسطينية.

وأوضح السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر قدمت خارطة طريق متكاملة من الممكن أن تعالج المشكلة من جذورها بداية من وقف إطلاق النار ورد الحق للشعب الفلسطيني.

العمليات العسكرية لم تحقق شيئا لإسرائيل

وذكر، أن المجتمع الإسرئيلي أدرك أن العمليات العسكرية لم تحقق شيئا في ظل الخسائر التي يتكبدوها، وتكلفة السلام الشامل تكون أقل من كل هذا، ولم يستبعد أن يكون هناك لقاء موسع بين قادة عدة دول قريبًا كقمة إقليمية دولية تتناول مستقبل القضية الفلسطينية.

بلينكن سيعود إلى بلاده ولديه رؤية واضحة عن الموقف المصري

واستطرد وزير الخارجية الأسبق، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يعود لبلاده –بعد لقائه الرئيس السيسي اليوم- بصورة واضحة عن الموقف المصري، الذي بنته القاهرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي وكان موقفا صلبا وقويا.