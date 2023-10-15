نائبة عن «التنسيقية»: دعوة مصر لقمة دولية بشأن فلسطين ستوقف أعمال التصعيد

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية مهمة للغاية، إذ تلعب مصر دورا كبيرا في حل القضية الفلسطينية ووقف الحرب، وهو ما يجري على جميع الأصعدة وآخرها مع وزير الخارجية الأمريكي لبحث حل القضية الفلسطينية.

نائبة التنسيقية: نقف خلف قرارات الرئيس لوقف الحرب

وأوضحت نائبة التنسيقية أن الرئيس السيسي أبدى اهتمامه الكبير بحل أزمة فلسطين، وتصريحه بأن أمن مصر القومي خط أحمر وأنه لا قبول بالمساس به أثناء اجتماعه بمجلس الأمن القومي، يؤكد قوة الدولة المصرية، لذا يجب على الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية، للمرور بالأزمة الفلسطينية إلى بر الأمان.

النائبة غادة علي تشيد بدعوة الرئيس لقمة إقليمية دولية

وأشادت بدعوة الرئيس لقمة إقليمية دولية، لأن الهدف منها سيكون مهمًا في وقف التصعيد في فلسطين وتوقف الطرفين عن القتال، ومنع الوقوع في حروب لا فائدة منها سوى الدمار وسقوط مئات الضحايا.