برلماني: كلمة الرئيس السيسي بمجلس الأمن تؤكد دور مصر التاريخي تجاه فلسطين

ثمن النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه اليوم بمجلس الأمن القومي، مؤكدة أنها كلمة وافية، تؤكد دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية الذي لا يُزايد عليه أحد.

الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية

أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية منذ زمن بعيد، لافتا إلى أن جميع الشعوب العربية تتفق مع كلمة الرئيس السيسي اليوم، خلال ترأسه اجتماع مجلس الأمن القومي، حول أهمية حل القضية عن طريق دولتيين مستقلتيين، وأهمية وجود دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عضو تنسيقية النواب، أن الشعب المصري كله يتفق مع قرار الرئيس السيسي الثابت حول مسألة فتح الحدود وتسكين أهالي غزة في سيناء، لأن هذه تعتبر محاولات إسرائيلية غاشمة غير بريئة، تسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، كما أنها تعرض القضية الفلسطينية لخطر، مؤكدا أن شعب فلسطين أيضا يعي ذلك جيدا.

وأشاد «عصام» بعمل الدولة المصرية على دخول المساعادات الإنسانية إلى غزة، فمن عادة الدولة المصرية أن تساند الدول الشقيقة في وقت الأزمات.

وأضاف: «على إسرائيل أن توقف هجومها المضاد على الفلسطينيين، لأن ما يحصل هو ضد حق الإنسان في الحياة، قتل الأطفال والنساء والعزل هو أمر مرفوض في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهي حرب غير إنسانية بالمرة».