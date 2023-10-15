أسامة كمال: الصامدون في فلسطين لديهم الإيمان بفتح نوافذ الأمل

قال الإعلامي أسامة كمال، عن التضامن مع الأشقاء في فلسطين، إن المفكر عبد الوهاب المسيري في رحلته الفكرية، كان يتساءل عن، هل تموت الفروسية بموت الفارس؟، هل تموت البطولة بموت البطل؟، هل يختفي الصمود إن رحل بعض الصامدين؟.

أكد «كمال» خلال برنامج مساء dmc، المذاع عبر قناة dmc، أن كل هذه التساؤلات أو المعاني، لا تمت تحت أي ظرف، سواء كانت الفروسية أو البطولة أو الصمود، لأن هذه المعاني العظيمة، يأتي عليها وقت وتكمن، بحثًا عن منفذ لها وإلى العالم، وفجأة يظهر الفارس بأخلاقه، والبطل بأفعاله، والصامدون بصبرهم وإيمانهم، لفتح نوافذ أمل للناس العاديين.

الصمود أمام الصعوبات

وأضاف «كمال» أنهم ليسوا فرسان أو أبطال، لكن لديهم القدرة، على الصمود أمام الصعوبات، أيًا كانت هذه الصعوبات، ويستمدوها من الفارس النبيل، والبطل المغوار.