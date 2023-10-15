قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر تلعب دورا مهما في عمليات التهدئة بين إسرائيل وفلسطين

قال المهندس علي جبر، الأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، إن مصر تلعب دورًا سياسيًا ودبلوماسيا هاما في عمليات التهدئة بين إسرائيل وفلسطين، إذ أن موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعد أولوية في السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية والتنسيق العربي المشترك يهدف لاحتواء الأزمة الراهنة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

مصر ركيزة استقرار المنطقة

وأضاف «جبر» في بيان صحفي أن مصر يُنظر لها على أنها ركيزة استقرار المنطقة، وتتعامل مع الأزمة الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة، وتواصل جهودها لتحقيق التهدئة والوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، والمناطق الأخرى، والعمل على تكاتف الحل الأزمة لعدم الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من المدنيين الأبرياء، وستمتد تبعاته الأمنية للمنطقة برمتها.

القيادي بمستقبل وطن: رؤية مصر في التعامل تنطلق من أهمية مساندة الحقوق

وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن رؤية مصر في التعامل مع القضية الفلسطينية تنطلق من أهمية مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره خيارا استراتيجيا وضرورة إقليمية ودولية، وسط تحذيرات من وقوع هذا السيناريو المؤلم نتيجة غياب آفاق الحل والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

وقال «جبر»، إن تلك الجهود المصرية تعكس ارتباطها بالقضية الفلسطينية، وهو ارتباط تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والقومية وغيرها مع شعب فلسطين.