«وفا»: عشرات الغارات الإسرائيلية على شمال حي تل الهوا جنوب غربي غزة

أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إلى حزام ناري عنيف وعشرات الغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على شمال حي تل الهوا جنوب غرب غزة

وفي بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا يدعى عماد عبد العزيز أبو حميدة «50 عاما»، من بيت جالا غرب بيت لحم.

ومساء أمس الأحد، اعتقل جنود الاحتلال، 3 فلسطينيين في بلدة دورا جنوب الخليل، عقب اقتحام منطقة خلة طه غرب البلدة.